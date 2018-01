'Typisch moderne SGP-vrouw' wordt lijsttrekker in Amsterdam

De SGP doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En daarbij heeft de partij gekozen voor een vrouw als lijsttrekker, de 24-jarige Paula Schot.

Ze is de tweede vrouwelijke lijsttrekker van de partij, die zich lange tijd niet door vrouwen wilde laten vertegenwoordigen. In Vlissingen zit nu al Lilian Janse voor de SGP in de gemeenteraad.

Schot komt uit Zeeland. Ze woont in Amsterdam, waar ze Communicatiewetenschappen studeerde. Ze was bestuurslid van de SGP-jongeren en werkt nu als opleidingsmanager bij de particuliere business school Essenzo in Gouda. Naast haar werk volgt ze een masterstudie Onderwijskunde in Utrecht. Ze noemt zichzelf op Twitter "een typisch moderne SGP-vrouw".

'Een hele eer'

Schot werd gevraagd zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij. Uiteindelijk stemde een meerderheid van de leden van de regionale afdeling in met haar lijsttrekkerschap. "Het is een geweldige kans en een hele eer om op deze positie te staan", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "En het is denk ik een hele mooie kans voor de SGP om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam."