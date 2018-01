Solliciteren 2.0, Facebookbericht werkloze duizenden keren gedeeld

Meijer wil het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. Uit vraaggesprekken die het UWV hield met 38 andere werklozen blijkt dat dat geldt voor de meeste uitkeringsgerechtigden. Ze zien vooral de voordelen van het hebben van een baan en ervaren werken als de sociale norm. Ook Meijer denkt er zo over. "Als iedereen in de straat 's ochtends naar zijn werk gaat, blijft mijn auto voor de deur staan. Dat is niet prettig."

Van het UWV moet hij iedere vier weken vier keer solliciteren om zijn uitkering te behouden. Maar net als veel andere werklozen solliciteert hij vaker dan verplicht. "De afgelopen tien dagen heb ik zeker zes brieven verstuurd."

Vooroordelen

Maar hoewel de werkloosheid in Nederland daalt, kan het voor 55-plussers lastig zijn om een baan te vinden. Meijer heeft het idee dat werkgevers afhaken als ze zijn geboortejaar zien. "Ze denken dat ik te duur ben en me vaak ziek meld, maar dat zijn vooroordelen."

Ook de statistieken laten zien dit beeld niet altijd klopt. Het ziekteverzuim onder mannen tussen de 55 en 65 jaar ligt lager dan onder mannen tussen de 35 en 45 jaar.

Via de vele reacties op zijn Facebookbericht hoopt Meijer nu een werkgever te vinden die niet schrikt van zijn leeftijd. Daarmee doet hij wat het UWV graag meer zou zien: werk zoeken via sociale media. Ondertussen blijft hij ook op andere manieren solliciteren, in de hoop dat hij snel een baan vindt. "Ik ga liever morgen dan overmorgen weer aan de slag."