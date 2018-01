Acceptgiro, fotorol en landkaart: gaan ze de telefoongids achterna?

Met de laatste editie van het papieren telefoonboek verdwijnt opnieuw een fenomeen uit de analoge tijd. Even in het telefoonboek kijken of er nog nieuwe families met dezelfde achternaam zijn bijgekomen in dorp of stad...dat is er niet meer bij. De digitalisering van de samenleving vreet het papier op. Het roept de vraag op hoe het staat met andere fenomenen uit het pre-internettijdperk.

Landkaarten

De dwaze vader die een pak kaarten inpakt voor de vakantie. Tien jaar geleden waren er nog een stuk of vijf wat grotere bedrijven in Nederland die kaarten maakten. Nu is Falk (voorheen Falkplan) de enige grote die is overgebleven. Nou ja, groot?

"Wij zijn nu 20 procent van wat we tien jaar geleden waren", zegt Falk-directeur Eric de Laat (47). Toch klinkt hij opgewekt. "We hebben net op tijd de stap naar digitalisering gemaakt. We zijn begonnen met route.nl, met online fiets- en wandelroutes. En dat gaat heel goed. Voor de kaartenafdeling werken nu nog zo'n vijf mensen en voor de website 25 mensen."

Toch verkoopt Falk nog zo'n 500.000 kaarten per jaar. "En dat is redelijk stabiel, maar daar kun je alleen niet van leven. Tien jaar geleden verkochten we alleen al van de Shell Stratengids miljoenen exemplaren."

Nasja Berg (49) is net de nieuwe editie van de Michelinkaarten aan het inruimen. De eigenaresse van de Haagse reisboekwinkel Stanley & Livingstone kan zich geen leven zonder kaart voorstellen. "Het fantaseren en oriënteren op gebieden gaat niet op een scherm, dan heb je overzicht nodig. Een smartphone brengt je van A naar B maar je weet niks van je omgeving."

Berg zegt dat ze meer kaarten verkoopt dan ooit. "Klanten komen uit heel Nederland en België. Jong en oud. Ik merk ook wel een herontdekking van de kaart en de romantiek ervan. Schermen hebben geen emotie, papier wel."