Papieren Telefoongids stopt na 137 jaar, 'einde aan iconisch boek'

Volgens DTG gebruikte 57 procent van de Nederlanders boven de 18 de papieren gids in 2016 nog altijd. Zoals gezegd: 55-plussers waren hierin oververtegenwoordigd.

DTG sprak in 2014 met het ministerie van Economische Zaken af dat de papieren gidsen in ieder geval tot eind 2017 zouden worden gedrukt. Nu uit onderzoek is gebleken dat nog slechts 2 procent van de gebruikers de papieren gids onmisbaar vindt, komt er een einde aan het iconische boekwerk. DTG wil van de laatste editie een uniek bewaarexemplaar maken. Eind december gaan in Enschede de laatste gidsen door de brievenbus.

Uitgever Wiechers wil daar tegen die tijd nog even bij stilstaan. Hij zegt dat er een einde komt aan een iconisch boek. "Het is het enige boek in Nederland waar praktisch iedereen een keer in heeft gestaan. Je vader, moeder, overgrootvader. Het was een beetje van ons allemaal."