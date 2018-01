Queen breekt met hofleverancier bh's vanwege boek

Het bedrijf dat sinds 1960 bh's en ander ondergoed aan koningin Elizabeth verstrekte, is de titel van hofleverancier kwijt. Aanleiding is het boek Storm in a D-Cup, waarin de oud-kleermaker van de Queen vertelt over haar loopbaan.

June Kenton was tientallen jaren de officiƫle 'korsetmaker' van koningin Elizabeth, de Queen Mother en prinses Margaret. Ze kocht het exclusieve ondergoedbedrijf Rigby & Peller in 1982. Zes jaar geleden verkocht ze het grootste deel van haar aandelen, maar ze bleef in het bestuur van het bedrijf.

In maart vorig jaar publiceerde Kenton Storm in a D-Cup. Enkele maanden later kreeg ze van het Britse koningshuis te horen dat het boek niet gewaardeerd werd en dat Rigby & Peller geen hofleverancier meer kan zijn. Nu is dat besluit officieel, maar Buckingham Palace weigert het toe te lichten.

Diep bedroefd

Kenton noemt de beslissing ongelooflijk. "Er staat niets in het boek waar je boos over kunt zijn", zegt ze tegen de BBC. "Ik heb alleen gezegd dat ik daar vaak kwam, maar niet wat daar gebeurde. Ik heb nooit gesproken over wat ik deed met de koningin, de Queen Mother en prinses Margaret." Volgens de 82-jarige Kenton is het boek "een aardige en tedere terugblik op wat er in mijn leven is gebeurd".

Rigby & Peller zegt in een verklaring "diep bedroefd" te zijn over het verlies van de titel hofleverancier. Het bedrijf gaat niet in op de zaak "uit respect voor de koningin en de organisatie van hofleveranciers".

Harrods

Het exclusieve lingeriemerk is niet het eerste bedrijf dat na ophef moet stoppen als hofleverancier. In 2000 verloor warenhuis Harrods de titel. De officiƫle reden was "een sterke terugval in de handelsrelatie", maar volgens de BBC kwam het vooral door uitspraken van Harrods-eigenaar Mohamed al-Fayed over het ongeluk waarbij zijn zoon Dodi en prinses Diana omkwamen.

Het gebeurt ook dat bedrijven moeten stoppen als hofleverancier omdat de koninklijke familie minder spullen koopt. Zo verloor Carr's Table Water Biscuits de titel in 2012 vanwege "verlaagde vraag" naar de crackers.