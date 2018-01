Amsterdamse Noord/Zuidlijn zo goed als klaar

Hoofdpijndossier

De aanleg van de Noord/Zuidlijn is een hoofdpijndossier voor de gemeente Amsterdam. Het project lag eind jaren 60 al op de tekentafel, maar werd na protesten uitgesteld. De aanleg van de lijn begon uiteindelijk in 2003.

Daarna volgden verschillende tegenslagen. Zo verzakte in 2004 en 2008 een aantal panden aan de Vijzelgracht, waardoor de kosten honderden miljoenen hoger uitvielen dan verwacht. Ook het faillissement van onderaannemer Imtech leidde tot veel extra kosten.

Vanwege de tegenvallers trad in 2009 een wethouder af. Toen was al duidelijk dat de oorspronkelijke deadline, in 2011, bij lange na niet gehaald zou worden. Maar volgens een onderzoekscommissie was stoppen ook geen optie meer. De commissie schatte het volledige prijskaartje van de Noord/Zuidlijn op 3,1 miljard euro: drie keer zoveel als in eerste instantie was begroot.

