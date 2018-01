'Zorgelijke' daling instroom vmbo: ouders willen opleiding met status

Het aantal leerlingen op vmbo's daalt verder. Dat zou er deels mee te maken hebben dat een beroepsopleiding minder status heeft dan havo of vwo. Ouders zouden er daarom alles aan doen om hun kinderen van het vmbo weg te houden. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de belangenorganisatie van het voortgezet onderwijs, vindt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland.

Daar is zelfs het gymnasium voor een deel beroepsgeoriënteerd, benadrukt Rosenmöller in het NOS Radio 1 Journaal. Hij reageert op cijfers die het AD vanochtend brengt: dit schooljaar zijn er ruim 2000 leerlingen minder in het derde jaar van het vmbo, terwijl het totaal aantal derdeklassers juist is gestegen.

Rosenmöller benadrukt dat de trend niet nieuw is. Van 2004 tot en met 2016 is volgens hem sprake van een vermindering van de instroom met 40 procent. "Deels komt dat doordat we beter inspelen op talent, en dan is het natuurlijk prima. Maar voor een deel heeft het ook te maken met een onderwaardering van praktijk-georiënteerd onderwijs. Dat is natuurlijk verkeerd en zorgelijk."

Gouden toekomst

Jongeren die een beroepsopleiding volgen, hebben volgens Rosenmöller "een gouden toekomst" als er een goede aansluiting is op het mbo. "Op de middellange termijn zal er een grote behoefte zijn aan beroepskrachten. Het is een uniek onderdeel van ons onderwijsbestel. We moeten uitkijken dat dat niet uitgehold wordt als gevolg van maatschappelijke percepties."

Door theorie en praktijkonderwijs meer te combineren krijgt een opleiding meer maatschappelijke status, zegt Rosenmöller. Ook pleit hij voor meer investeringen in beroepsopleidingen.

Doorstroomrecht

Het huidige kabinet investeert honderd miljoen euro in in de kwaliteit van de technische richtingen van het vmbo. Tegelijkertijd zei minister Slob van Onderwijs in november ook dat hij zo snel mogelijk een wet wil indienen die het 'doorstroomrecht' regelt voor leerlingen van het vmbo naar de havo. Uit onderzoek van de NOS kwam naar voren dat er grote verschillen zijn tussen vmbo-scholen qua doorstromingscijfers.