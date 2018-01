Boek over bombardementen op nazi's in trek door Trump-bestseller

Een boek uit 2009 wordt ineens beter verkocht omdat het een titel deelt met de bestseller over het presidentschap van Donald Trump, Fire and Fury. Tot verbazing van auteur Randall Hansen is zijn boek ineens een stuk populairder.

Hansen was toevallig op een conferentie in Washington toen het schotschrift over de Amerikaanse president uitkwam. "Ik spitste mijn oren" bij de titel, omdat zijn boek over de geallieerde bombardementen op nazi-Duitsland ook Fire and Fury heet. "Ik kon er wel om lachen", zegt hij tegen The Washington Post.

Toen hij later checkte hoe zijn boek het deed, bleek het meer verkocht te worden. Specifieke cijfers heeft Hansen pas als hij zijn royaltycheque krijgt, maar het boek bleek inmiddels gestegen in enkele bestsellerlijstjes, zoals boeken over militaire strategie.

"Zal ik ook royalty's moeten overmaken naar Bannon en Trump?", vroeg Hansen zich ironisch af op Twitter.