Boek over Trump vliegt de winkels uit, online-kopers grijpen mis

Eerder vandaag reageerde Wolff op een tweet waarin Trump Wolffs geloofwaardigheid in twijfel trekt. "Trump is ongeloofwaardiger dan ieder ander mens die op aarde rondloopt", zei Wolff daarover in een interview met de Amerikaanse zender NBC News.

De columnist van New York Magazine en Vanity Fair volgde Trump voor zijn Fire and Fury vanaf diens verkiezing tot afgelopen oktober. Hij hield ruim 200 interviews met mensen uit Trumps entourage.

Het beeld dat daaruit ontstond is dat Trump net een kind is en ongeschikt is voor het presidentschap, zegt de auteur in het televisie-interview. "Hij heeft onmiddellijk bevrediging nodig. Het gaat allemaal over hem." Ook als adviseurs zeggen dat Trump bepaalde dingen niet zou moeten doen, blijft hij erbij, omdat hij meteen tevreden gesteld moet worden, zegt Wolff.

Flipperkast

Verder zeggen Wolffs bronnen dat Trump niet leest en niet luistert. De president is als een bal in een flipperkast die alle kanten op schiet, aldus Wolff.

Trump heeft gedreigd met claims tegen de schrijver en diens uitgever voor onder meer smaad, en heeft geprobeerd de publicatie van het boek tegen te houden, melden Amerikaanse media. Daarop besloot de uitgever dat het boek vandaag al in de winkels zou liggen. De publicatie was oorspronkelijk gepland voor komende dinsdag.