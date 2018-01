Lichamen Venezolaanse illegalen aangespoeld op Curaçao

Op Curaçao zijn vier Venezolanen omgekomen bij een poging illegaal aan land te komen. Dat gebeurde op een bekende smokkelplek aan de noordoostkust van het eiland. Daar worden op gezette tijden mensen en goederen uit Venezuela aan land gebracht.

Er waren mogelijk meer Venezolanen aan boord. Die zijn waarschijnlijk wel aan land gekomen, want een zoekactie op zee heeft geen resultaat opgeleverd. De kustwacht zegt dat het type boot dat is gebruikt meestal twintig tot dertig mensen aan boord heeft.

Of er ook smokkelwaar aan boord van de boot was, is niet bekend. Het vaartuig werd later beschadigd aangetroffen.

Venezuela heeft grenzen gesloten

Vrijwel wekelijks verlaten grote groepen Venezolanen hun land om illegaal naar Curaçao te komen. Door de aanhoudende economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land zijn veel Venezolanen op zoek naar een beter leven. Vorig jaar werden 351 Venezolanen onderschept, maar dat is volgens de kustwacht het topje van de ijsberg.

De autoriteiten van Curaçao, Aruba en Bonaire maken zich daar zorgen over. Binnen het koninkrijk wordt al een tijd overlegd over het ontwikkelen van een crisisplan voor het geval er ineens veel meer migranten komen.

Het dodelijke ongeluk komt kort nadat de Venezolaanse president Maduro de grenzen had dichtgegooid. Volgens de Venezolaanse president worden er op grote schaal goederen naar de eilanden gesmokkeld.

Vrijdag is er overleg tussen Nederland en Venezuela over het opgelegde embargo door Maduro. De eilanden hopen dat dan ook de grenzen weer open kunnen.