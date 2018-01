'Helemaal geen slecht nieuws dat Pfizer stopt met alzheimer-onderzoek'

Voor veel mensen was het even schrikken. Maar dat medicijnengigant Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicatie voor de ziekte van Alzheimer, is helemaal geen ramp, vindt directeur van het Alzheimercentrum Philip Scheltens. "Sterker nog, Pfizer heeft de laatste jaren toch niets nieuws op dit gebied kunnen toevoegen en er zijn genoeg andere bedrijven met een langetermijnsinzet voor alzheimer."

Het nieuws is gisteren veel te negatief neergezet, gaat Scheltens verder. "Het is geen slecht nieuws en het kwam niet als een verrassing. Het is een logische, zakelijke beslissing voor een bedrijf dat geen goede middelen meer in de pijplijn had zitten."

Pfizer deed in het verleden onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Met de middelen die nu vrijkomen wil het bedrijf onderzoek naar andere aandoeningen financieren. Daarmee denkt het meer te kunnen betekenen voor patiënten en aandeelhouders.