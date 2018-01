Oorzaak fatale woningbrand Emmen blijft onduidelijk

Het blijft onduidelijk waardoor eind december brand ontstond in een huis in Emmen waarbij twee kinderen van 5 en 6 jaar om het leven kwamen. De ouders wisten wel uit het brandende huis te komen, maar de kinderen waren niet meer te redden.

Forensisch onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wat de oorzaak was van de brand. Er was geen sprake van kortsluiting en ook zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. Het onderzoek is afgerond.

Buurtbewoners zijn voor de ouders deels via Facebook een inzamelingsactie gestart. Tot nu toe is ruim 75.000 euro opgehaald.