Ouders konden kinderen niet meer redden bij fatale woningbrand Emmen

Voor de buurtbewoners is inmiddels slachtofferhulp geregeld. "Ik zag net ook een buurvrouw vertrekken omdat ze niet meer in haar huis kan wonen", zegt Remmers. "Het zal ongetwijfeld verschrikkelijk naar brand stinken, maar misschien is het ook omdat mensen het niet langer aan kunnen zien en daarom hier weggaan. Het is behoorlijk hard aangekomen hier in de wijk."

Ook bij de hulpdiensten is de verslagenheid groot, vertelt burgemeester Van Oosterhout tegen RTV Drenthe. "De brandweer ziet een uitslaande brand en kan niets meer doen. De jongens maken een aangeslagen indruk, de politieagenten ook."

Helemaal uitgebrand

Volgens Remmers is de doorzonwoning uit de jaren 60, met een plat dak, helemaal uitgebrand. "Er is eigenlijk alleen nog maar een karkas. Het kerststukje hangt nog aan de deur." De achterkant is zo zwaar verbrand dat er instortingsgevaar dreigt.

De ouders liggen in het ziekenhuis en lijken lichamelijk in orde te zijn. Tegen de middag zijn de lichamen van de kinderen weggehaald.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er doen wel verhalen de ronde over een kerstboom die in brand zou zijn gevlogen "maar dat is giswerk", aldus Remmers. Het huis is verzegeld. Door de hitte binnen kan er voorlopig nog geen onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de brand.