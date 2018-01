Aangifte tegen Nederlandse 'bitcoinfabriek'

Klanten van een zelfverklaarde bitcoinfabriek in Flevoland voelen zich bedonderd. Ze investeerden duizenden euro's in Koinz Trading, een onderneming die beloofde voor dat geld computers in te zetten die bitcoins produceren. De klanten zeggen nauwelijks geld te hebben ontvangen voor hun investering.

Advocaat Marco Kalmijn zegt klanten uit België en Nederland te vertegenwoordigen. Zij eisen de computers terug waarin ze hebben geïnvesteerd. "Maar het is nog maar de vraag of die computers überhaupt bestaan", zegt Kalmijn.

Volgens hem is er in totaal voor enkele miljoenen in de onderneming geïnvesteerd.

Drie keer afgezegd

Aanvankelijk kostte het bijna 3000 euro om te investeren in een computer die bitcoins zou produceren. Het bedrijf beloofde dat iedere maand 0,3 bitcoin zou worden aangemaakt. Dat komt bij de huidige koers van de digitale munt neer op een waarde van ruim 3500 euro.

Inmiddels is de prijs van een computer opgevoerd naar 6100 euro en is de belofte dat er maandelijks 0,2 bitcoin wordt uitbetaald.

Maar sommige klanten hebben al sinds september geen geld meer gekregen en eisen nu dus de computers terug waarin ze geïnvesteerd hebben. "Er is drie keer een afspraak gemaakt om de computers op te halen, maar drie keer is de afspraak afgezegd", aldus advocaat Kalmijn.