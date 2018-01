Nederlandse Marokkanen betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif

Ten minste vier Nederlandse Marokkanen zijn betrokken bij de rechtszaak tegen de leiders van de protestbeweging in de Rif in Noord-Marokko. Het Marokkaanse Openbaar Ministerie wil arrestatiebevelen tegen hen uitvaardigen.

Sinds oktober 2016 protesteren duizenden Riffijnen voor meer werkgelegenheid, betere gezondheidszorg en onderwijs en minder corruptie in hun regio. Deze protesten, bekend onder de naam 'Hirak', worden ook door veel Marokkaanse Nederlanders gesteund.

Ze schrijven erover op social media en deden in de zomer soms ook mee met de demonstraties. Sinds vorig jaar mei heeft de politie zo'n duizend betogers opgepakt. Drie- tot vierhonderd van hen zitten nog vast, de meesten in de gevangenis in de regio Al-Hoceima, het epicentrum van de protesten. De leiders zitten evenwel in de cel in Casablanca en voor hen is er elke twee weken een rechtszitting.

Zelfstandige republiek

Daar riepen de advocaten laatst verschillende Riffijnen uit Europa op om te getuigen, onder wie de vier Nederlandse Marokkanen. Maar het OM zegt tegen Marokkaanse media dat deze vier "het onderwerp zijn van een arrestatiebevel".

Ze zouden vervolgd worden voor betrokkenheid bij de protestbeweging in de Rif en separatisme. Die laatste beschuldiging verwijst naar een minderheid van de betogers die wil dat de Rif weer een zelfstandige republiek wordt, zoals in 1921. De protestbeweging zegt daar niet op uit te zijn, al beweert de overheid van wel.

De politie wil me vermoorden

Volgens een van de advocaten van de protestbeweging zijn er nog geen arrestatiebevelen uitgegeven. Toch hebben ze al enkele Marokkaanse Nederlanders gewaarschuwd dat die eraan komen. Zo ook Imad El-Attabi (32), die in 2013 uit Marokko vluchtte omdat hij lid was van de 20-februari-beweging, de groep die in Marokko vorm gaf aan de Arabische Lente in het voorjaar van 2011.

"De activisten van onze beweging worden onderdrukt, gearresteerd en mishandeld. Ik ben gelukkig alleen fysiek mishandeld; de politie heeft mij op straat en per telefoon gedreigd te vermoorden," aldus Attabi. Hij woont nu vier jaar in Nederland, waar hij de taal leert en probeert te werken.

Het telefoontje van de Marokkaanse advocaat maakte hem toch weer aan het schrikken. "Nu weet ik weer waarom ik ben gevlucht. Ik voel me veilig hier, maar ik ben wel weer gewaarschuwd. Het Marokkaanse politieke systeem is tot alles in staat." Hij zal nu met zijn advocaten overleggen wat hij het beste kan doen.

Zwarte lijst

RifAlert, een organisatie van Marokkaanse Nederlanders die solidair is met de protestbeweging, is geschokt. "Wij maken ons zorgen. Europese Marokkanen maken gebruik van hun democratische grondrechten door hun steun voor de Hirak te tonen. Hierin worden ze nu beperkt en geïntimideerd vanuit Marokko, dat zou niet moeten kunnen," aldus voorman Fouad El-Haji.

Volgens hem zal Marokko geen arrestatiebevelen uitgeven, maar hebben de Marokkaanse Nederlanders die worden genoemd wel degelijk iets te vrezen. "Wacht maar tot deze mensen eenmaal in Marokko zijn." In mei waren er ook al geruchten dat er sprake is van een zwarte lijst met zo'n honderd Marokkanen uit Europa, die worden aangehouden zodra ze voet zetten op Marokkaanse bodem. De Marokkaanse ambassadeur in Den Haag, Abdelouahab Bellouki, ontkende dat toen stellig.