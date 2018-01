Eleanor zweeg over haar depressie, 'niemand begreep hoe ik me voelde'

Eleanor is een tot haar veertiende een vrolijke puber, met een vriendje, veel vriendinnen en goede schoolresultaten. Maar dan begint ze zich steeds somberder te voelen. "Alles leek moeilijker. Ik had geen zin meer om naar school te gaan, ik zag nergens het nut nog van in. Ik wilde zelfs dood." Het is moeilijk te geloven uit de mond van iemand van 24 en met een stralende glimlach. Na een jaar krabbelt ze op uit die donkere periode.

De dood van haar moeder, in 2010, zet haar leven op z'n kop. Eleanor besluit zich vol op haar studie te storten, maar in plaats daarvan raakt ze in een diep dal. Twee langdurige depressies volgen.