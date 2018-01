Vereniging Eigen Huis naar rechter om snelle regeling aardbevingsschade

De Vereniging Eigen Huis kondigt aan naar de rechter te stappen, om de afhandeling van aardbevingsschade weer op gang te krijgen. Die afhandeling staat op dit moment helemaal stil. Gisteren leidde een forse aardbeving bij het Groningse Zeerijp tot ruim 900 schademeldingen. De vereniging daagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Minister Wiebes vertelde gisteren dat er een groot probleem is bij de afwikkeling van aardbevingsschade, omdat een zogenaamd schadeprotocol ontbreekt. Vereniging Eigen Huis noemt dat onzin en kondigt namens een aantal Groningers een kort geding aan.

"Het is natuurlijk schandalig wat hier gebeurt", zegt directeur Cindy van de Velde van de Vereniging Eigen Huis. "Er zijn inmiddels duizenden mensen gedupeerd. En wat doet de NAM: helemaal niets. De NAM zegt namelijk: we hebben geen schadeprotocol, we wachten op een nieuw protocol en daarom nemen we geen enkele nieuwe schadeclaim in behandeling."

Volgens de vereniging is dat standpunt niet vol te houden. "Dus wij vinden dat minister Wiebes de NAM hier echt op aan moet spreken dat zij de schades gaan vergoeden."

Gesteggeld

Een schadeprotocol moet regelen dat schade aan woningen na een aardbeving snel vergoed kan worden. Volgens de wet is de NAM verplicht alle schade als gevolg van gaswinning te vergoeden. Maar onderhandelingen over hoe zo'n regeling er dan uit moet zien, lopen telkens weer vast. Sinds maart vorig jaar ligt de afwikkeling van nieuwe schades daarom helemaal stil. Veel partijen in Groningen vinden dat de NAM helemaal niks over het protocol te zeggen moet hebben.

Geen vereiste

Vereniging Eigen Huis zegt dat een schadeprotocol eigenlijk helemaal geen vereiste is voor het afhandelen van schade. Er is een jaar geleden een wetswijziging doorgevoerd: de bewijslast is omgekeerd, waarmee wordt bedoeld dat de NAM alle schadevergoedingen moet betalen, tenzij het bedrijf kan bewijzen dat schade niet door aardbevingen komt.

Voor die tijd was het andersom: toen moesten burgers bewijzen dat de schade door de aardbevingen was veroorzaakt, en dat bleek erg moeilijk. Helaas, zegt de Vereniging Eigen Huis nu, heeft die omkering van de bewijslast niet geholpen, want het gaat nog steeds niet goed.