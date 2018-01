Online daten: wat als er na de volgende swipe een leukere match is?

Op deze manier daten was echt een uitkomst, vertelt de 35-jarige Jules. "Na een lange relatie was het fijn om een tijdje kortstondigere contacten te hebben buiten mijn vertrouwde kringen." Kortstondige contacten waren niet alleen voor seks, gaat hij verder. "Dat is in mijn ogen een vooroordeel van online daten. Ja, je gaat sneller met iemand naar bed, maar als je daarna geen contact meer houdt terwijl die verwachting er wel is, ben je een lul. Net als in het echte leven."

Ook Laurie heeft lang geworsteld met haar relatiestatus. "Ik heb een tijd lang met mijn huidige vriend van alles geprobeerd: casual seks maar vrienden. Dat werkte niet. Een open relatie omdat we allebei veel reisden. Werkte ook niet. Dan toch maar niets, want we zijn zo jong en waarom zouden we ons binden. Ook dat werkte niet. En toen toch maar wel een relatie. Dus ik denk dat we wel meer open staan voor andere vormen van relaties, maar dat we uiteindelijk dezelfde dingen nodig hebben als onze ouders."

Grindr, een datingapp voor mannen, maakt het daten juist makkelijker, zegt Su. "Een wereld zonder Grindr was vissen in een vijver zonder aas, met Grindr springen de vissen uit de vijver zo in je emmer."