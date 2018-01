Inflatie vorig jaar 1,4 procent, grootste prijsstijgingen sinds 2013

Het leven is in 2017 weer een stukje duurder geworden. De inflatie kwam uit op 1,4 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2013, al is het nog altijd minder dan de kleine 2 procent waar de Europese Centrale Bank op mikt. In 2016 was de inflatie met 0,3 procent nog de laagste in dertig jaar.

De prijzen van voedingsmiddelen stegen harder dan de afgelopen tien jaar, met 2,7 procent. Vooral zuivel steeg in prijs. Ook benzine en elektriciteit werden duurder.

Mobiel bellen werd daarentegen goedkoper.