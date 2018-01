'Helft 12-16 jarigen vindt zichzelf verslaafd aan sociale media'

Ook ouders missen de instrumenten om het gebruik van smartphones in goede banen te leiden zegt Justine Pardoen van bureau Jeugd & Media. Smartphone-ontwikkelaars zijn daarbij niet behulpzaam, vindt ze.

"De mobiele industrie is echt niet geïnteresseerd in wat ouders nodig zouden hebben. Ze willen gewoon de markt veroveren. Ouders moeten het altijd zelf doen."

Geen officiële verslaving

Officieel is afhankelijkheid van je smartphone en sociale media overigens geen verslaving te noemen. Nog niet, in elk geval.

"De smartphone is natuurlijk best wel jong", aldus Van den Eijnden. "Het besef dat mensen er wel heel veel op zitten, kwam eigenlijk pas rond 2012." Een officiële diagnose laat nog even op zich wachten, daar is jaren onderzoek voor nodig.

Wel heeft Van den Eijnden samen met andere onderzoekers gekeken naar diagnoses voor andere verslavingen, zoals alcohol. Aan de hand van criteria die daarvoor gebruikt worden, maakten de onderzoekers van de Universiteit Utrecht een soort checklist om socialemediaverslaving te meten.

Voldoen kinderen aan ten minste vijf van de negen punten op de checklist dan zijn ze waarschijnlijk verslaafd, stellen de onderzoekers.

Kinderen zijn negatiever

Opvallend: volgens die methode is ongeveer één op de twintig kinderen in het onderzoek daadwerkelijk verslaafd. Dat is dus een stuk minder dan kinderen zelf aangeven.

De gevolgen van een verslaving kunnen ernstig zijn, stellen de onderzoekers. Niet voor het sociale leven van leerlingen, maar wel voor de tevredenheid over hun eigen leven. "Daar zie je een heel duidelijk effect. Kinderen die verslaafd zijn, worden steeds minder gelukkig."

Waarom dat zo is, dat onderzoeken ze in Utrecht nu nog. Van den Eijnden heeft al wel een vermoeden. "Ze ervaren meer stress. Bijvoorbeeld als ze hun telefoon niet bij zich hebben, even berichten niet kunnen beantwoorden, of heel veel berichten tegelijk ontvangen. Dan zijn ze daar zo eenzijdig mee bezig, daar worden ze waarschijnlijk niet echt gelukkig van."