Koerdische voetballer en Erdogan-criticus overleeft moordaanslag in Duitsland

De Duits-Koerdische voetballer Deniz Naki heeft een moordaanslag overleefd. Naki reed gisteravond op de snelweg A4 bij Düren, toen er kogels op hem werden afgevuurd. Zeker twee kogels raakten zijn SUV. Hijzelf bleef ongedeerd. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit.

De Duitse zender N24 had enkele uren na de aanslag contact met de voetballer. Naki vertelde een verslaggever dat hij bij een vriend in Aken was geweest en op weg terug was naar Düren, waar zijn familie woont. Hij hoorde plotseling twee schoten, ging rechts rijden, dook weg maar kon nog net zien dat een zwarte stationwagon met hoge snelheid wegreed.

Het Openbaar Ministerie in Duitsland beschouwt de beschieting als een moordaanslag. De politie heeft een speciaal onderzoeksteam geformeerd.

'Turkse geheime dienst'

Tegen de verslaggever zei Naki ook dat hij vermoedt dat de aanslag komt uit kringen van de Turkse geheime dienst. Naki heeft een Koerdische achtergrond. Hij laat zich geregeld kritisch uit over de Turkse regering en heeft veel te maken met haat en bedreigingen. Afgelopen zomer werd Naki bij een voetbalwedstrijd in Turkije in elkaar geslagen door een regeringsgezinde Turk.

De 28-jarige Naki speelde eerder voor een aantal Duitse clubs, waaronder St. Pauli in Hamburg. Nu komt hij uit voor de club Amed SK uit Diyarbakir, een Koerdisch bolwerk in het zuidoosten van Turkije. Hij geldt als de ster van het team, dat voor de Koerdische minderheid in Turkije meer is dan zo maar een voetbalclub.

Tatoeage

In de ogen van het Turkse bewind is hij een vijand van de staat. De voetballer vraagt op veel manieren aandacht voor de positie van de Koerdische minderheid in Turkije. Dat doet hij bijvoorbeeld op de website van zijn club en op zijn onderarm heeft hij in grote letters het woord 'AZADI' getatoeëerd, dat in het Koerdisch 'Vrijheid' betekent.

In april is Naki in Turkije veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij terroristisch propaganda voor de Koerdische militante beweging PKK zou hebben verspreid, die strijdt voor meer autonomie en rechten voor de Koerden binnen Turkije.

In 2016 schorste de Turkse voetbalbond Naki voor twaalf wedstrijden voor de verspreiding van propaganda. Hij had gezegd dat de Koerden worden onderdrukt.