In hoger beroep weer 18 jaar cel geëist in moordzaak Kaatsheuvel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook in hoger beroep 18 jaar cel geëist tegen Wim S. De rechtbank veroordeelde S. vorig jaar tot 18 jaar cel voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel, die werd geslagen en gewurgd.

S. zou haar hebben vermoord omdat hij een ander had, met wie hij een toekomst wilde opbouwen. De man werd enkele maanden na de moord opgepakt, maar werd door een gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Marbella

Justitie begon daarop een undercoveroperatie, die ruim een jaar duurde. Een 'boezemvriend' bood S. een baan aan in Marbella en ontlokte hem een bekentenis. De vriend bleek een undercoveragent. Justitie kreeg veel kritiek op de undercoveractie en de bekentenis werd in twijfel getrokken. S. trok de bekentenis later ook weer in.

Het OM eiste vervolgens 18 jaar tegen S. De rechtbank volgde die eis en legde hem 18 jaar op, waarna S. in hoger beroep ging.