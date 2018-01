Vier Golden Globes voor film 'Three Billboards'

De Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Golden Globes. De film won vier prijzen, onder meer die voor beste film in de categorie drama.

De film gaat over een alleenstaande moeder die uit woede over de moord op haar tienerdochter drie grote aanplakborden huurt en daarop confronterende teksten zet. Hoofdrolspeelster Frances McDormand, bijrolacteur Sam Rockwell en scenarist Martin McDonagh (die ook de regie deed) vielen op het gala in Beverly Hills ook in de prijzen.

De Duitse productie Aus dem Nichts won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. De film van regisseur Fatih Akin, die in het Engels In the Fade heet, gaat over een vrouw die haar leven op orde probeert te krijgen nadat haar Koerdische man en zoontje zijn omgekomen bij een aanslag van neonazi's.

The Shape of Water

De film die met zeven nominaties vooraf de grote favoriet was, The Shape of Water, moest het doen met twee prijzen. Regisseur Guillermo del Toro en de filmmuziek werden bekroond. Beste acteur in een drama werd Gary Oldman voor zijn rol in Darkest Hour.

In de categorie komedie/musical gingen prijzen naar Lady Bird (beste film en beste vrouwelijke hoofdrol voor Saoirse Ronan) en James Franco (hoofdrol in The Disaster Artist).

Ook voor televisieseries werden prijzen uitgedeeld. Zo won de korte televisieserie Big Little Lies vier Golden Globes: die voor beste korte televisieserie, beste actrice in een korte televisieserie (Nicole Kidman), beste vrouwelijke bijrol in een korte televisieserie (Laura Dern) en beste mannelijke bijrol in een korte televisieserie (Alexandr Skarsgàrd).