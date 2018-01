Zaken heropend dankzij moordkalender van politie

De politie brengt vandaag een nieuwe kalender uit met onopgeloste moordzaken. De eerste editie van de 'coldcasekalender' hing in Nederlandse gevangenissen en was volgens de politie een succes.

De politie kreeg 78 tips over de 52 zaken die op de kalender staan, waarvan er 32 bruikbaar waren. In negen zaken is het onderzoek heropend of wordt gekeken of daar mogelijkheden voor zijn. In zeven daarvan is dat dankzij tips; in de andere twee zaken deed de politie zelf nieuwe ontdekkingen.

Moord Aarlanderveen

Een van de zaken waarover bruikbare tips binnenkwamen, is de moord op Hans Schonewille. Hij werd in 1999 doodgeschoten op een parkeerplaats in Aarlanderveen. Rechercheurs zijn op dit moment in gesprek met getuigen en familieleden en kijken of de zaak heropend kan worden.

Welke onderzoeken daadwerkelijk opnieuw geopend zijn, wil de politie niet zeggen. Dat zou het onderzoek kunnen schaden.