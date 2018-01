Drugsbaas opgepakt voor bloedige gevangenisrellen Brazilië

In Brazilië is een drugsbaas opgepakt omdat hij het brein zou zijn geweest achter de dodelijke gevangenisrellen op Nieuwjaarsdag. Het bendegeweld in de gevangenis in de deelstaat Goias eiste het leven van negen gedetineerden.

De 34-jarige arrestant Stephan de Souza Vieira is de leider van het Rode Commando, een van de beruchtste bendes van Brazilië. In november ontsnapte hij uit de gevangenis, waar hij een straf van 26 jaar uitzat vanwege drugshandel.

Vieira werd volgens de BBC aangehouden in een luxe flat in de kustplaats Cabo Frio. De politie nam een groot bedrag aan contant geld in beslag, net als juwelen, telefoons en administratie.

Bloedbad

Volgens de politie gaf Vieira gedetineerde bendegenoten de opdracht om vorige week een bloedbad aan te richten in de gevangenis in Goias. Ze vielen een deel binnen waar leden van een rivaliserende bende verbleven, stichtten brand en vielen hen aan.

Bij de gevechten vielen niet alleen negen doden, maar raakten ook veertien mensen gewond. Meer dan honderd gevangenen ontsnapten, van wie er nog altijd tientallen spoorloos zijn.

Braziliaanse gevangenissen zijn geregeld het toneel van geweldsuitbarstingen. Die zijn het gevolg van de strijd tussen bendes om de controle over de drugshandel.