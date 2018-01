Doden en ontsnappingen bij bendegeweld in Braziliaanse gevangenis

Bij rellen in een Braziliaanse gevangenis zijn negen gevangenen omgekomen, veertien raakten er gewond en nog eens tientallen zijn ontsnapt. De rellen in de deelstaat Goiás in Midden-Brazilië ontstonden toen leden van twee bendes met elkaar in gevecht raakten.

Leden van de ene bende vielen een gedeelte van de gevangenis binnen waar leden van een rivaliserende bende verbleven en stichtten daar brand. Volgens Braziliaanse media werd zeker een van de dodelijke slachtoffers onthoofd.

Zo'n twee uur na het begin van het oproer had het personeel de gevangenis weer onder controle. 106 gevangenen waren ontsnapt tijdens het incident, maar 29 van hen zijn alweer opgepakt.

Bloedbad

De overvolle gevangenissen in Brazilië zijn berucht vanwege de geweldsuitbarstingen. Exact een jaar geleden kwamen 56 gevangenen om het leven bij een bloedbad in de gevangenis van Manaus. In totaal kwamen in de eerste maand van 2017 130 gevangenen om door bendegeweld.

De achtergrond van het geweld is een strijd om de macht tussen de drugsbendes Primeiro Comando da Capital uit Sao Paulo en Familia do Norte uit het noorden. Inzet is de controle over de drugshandel, binnen en buiten de gevangenissen.