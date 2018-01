Meters sneeuw verwacht in Zwitserse en Italiaanse Alpen

Na de Franse Alpen vorige week, zijn nu de Zwitserse en Italiaanse Alpen aan de beurt: plaatselijk kan daar de komende 48 uur tot 3 meter sneeuw vallen. Vooral in het noordwesten van Italië en het zuiden van Zwitserland wordt veel neerslag verwacht.

In eerste instantie zal boven de 1400 meter sneeuw vallen, maar die grens daalt geleidelijk naar 1000 meter. In lager gelegen gebieden kan 20 tot 30 centimeter regen vallen, meldt Weerplaza.

In het gebied zijn veel ski-pistes. Vanwege het dikke pak sneeuw dat in korte tijd valt, is de kans op lawines groot. De meeste neerslag valt morgen en morgennacht.