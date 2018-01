Partij gedode oud-president Jemen benoemt opvolger

In Jemen is een opvolger benoemd voor Ali Abdullah Saleh, de voormalig president van Jemen, die vorige maand werd gedood. De partij van Saleh schuift Sadeq Amin Abou Rass als nieuwe partijleider naar voren, de voormalige minister van landbouw.

Daarnaast zeggen Houthi-rebellen dat ze boven Jemen een gevechtsvliegtuig van Saoedi-Arabië uit de lucht hebben geschoten. Maar volgens Saoedi-Arabië is het toestel door een technisch mankement gecrasht en hebben beide piloten het ongeluk overleefd.

De gedode Saleh regeerde decennialang Jemen als een dictator. In 2012 werd hij opgevolgd door de huidige president Abd-Rabbu Mansour al-Hadi. Sinds 2015 woedt er een hevige strijd in Jemen, waarbij de huidige president vecht tegen sjiitische Houthi-opstandelingen. Inmiddels zijn bij de bloedige strijd duizenden mensen gedood. Ook zijn er ziektes zoals cholera uitgebroken, en is er hongersnood.

De voormalige president Saleh was eerst op de hand van de Houthi-rebellen, tegen onder meer Saudi-Arabië, dat een coalitie aanvoert die strijdt tegen de Houthi-rebellen. Maar vorige maand liet hij weten bereid te zijn tot gesprekken met Saudi-Arabië, waarna hij werd gedood. De partij van Saleh veroordeelt in een verklaring de agressie van Saudi-Arabië, zonder de Houthi-rebellen bij naam te noemen.