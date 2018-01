De hele dag kijken naar kinderporno, op zoek naar die ene aanwijzing

Last van de soms gruwelijke beelden hebben de rechercheurs niet. "Je leert je eigen valkuilen kennen", zegt Nek. "Ik kan me wel eens verliezen in de ogen van een slachtoffer. Je gaat je voorstellen wat er in het hoofd van zo'n kind omgaat. Daar moet je je van bewust zijn en op tijd naar buiten gaan om even een rondje te lopen."

Twee keer per jaar gaan de rechercheurs naar een psycholoog. Verder letten collega's op elkaars welzijn. Lindner heeft zelf twee kinderen. "Dat helpt erg. Als ik heftig materiaal heb gezien, is het fijn om aan het eind van de dag gewoon thuis te komen bij mijn eigen gezin."

Voorzichtiger

Het werk heeft hen wel voorzichtiger gemaakt. "Veel mensen zijn bang dat een enge man hun kind de bosjes in trekt en misbruikt", zegt Lindner. "Maar het meeste misbruik vindt plaats in de directe omgeving van het slachtoffer."

De rechercheurs vinden dat ouders beter in de gaten moeten houden waar hun kinderen verblijven en met wie. "Ondanks alle voorschriften bij verenigingen, worden kinderen soms toch alleen gelaten met een begeleider", zegt Lindner. "Hoe is dat mogelijk? Daar mag je als ouder best een punt van maken."

Marcel Nek: "We zien ook nog steeds zaken, waarbij kinderen de hele dag over de vloer bleken te komen bij die aardige, alleenstaande man in de buurt."

Wees kritisch, is hun advies. Lindner: "Mensen zeggen wel eens tegen me: jij ziet teveel. Of jij te weinig, denk ik dan."