130 kinderen uit misbruiksituatie gehaald na vondst kinderporno

Bij ruim honderd verdachten bestaat het vermoeden dat ze zelf kinderporno hebben gemaakt. De rest van de verdachten zou alleen materiaal hebben verspreid of gedownload. De kinderen zijn overgedragen aan hulpverleningsinstanties.

Veel meldingen komen uit de Verenigde Staten. Als Amerikaanse technologiebedrijven ontdekken dat kinderporno via hun systemen wordt verspreid of in de cloud wordt opgeslagen, zijn ze verplicht dit door te geven aan het National Center for Missing and Exploited Children. Dit centrum geeft de meldingen vervolgens door aan de betrokken landen. Verder doet de politie zelf onderzoek op het Darkweben komen er regelmatig tips van buitenlandse politiediensten.