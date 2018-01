Egyptische president bezoekt koptische kerstviering

Vorige week kostte een aanslag op een koptische kerk in de buurt van Caïro het leven aan zeker tien mensen.

In mei kwamen ten minste 29 kopten om bij een aanslag op een bus. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door de terreurgroep IS. In april vielen 43 doden bij aanslagen op twee koptische kerken in het noorden van Egypte. Ook die zijn geclaimd door IS.