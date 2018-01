Hij schreef de nieuwe bestseller over Trump: 'Soms oordeelt de lezer, soms ik'

Hij begon zijn carrière in de jaren 70 bij The New York Times, als loopjongen. Zijn ouders zaten ook in de mediawereld: vader aan de adverteerderskant en zijn moeder als verslaggever. Wolff schreef later columns en artikelen en begon zijn eigen mediabedrijf.

Dat ging in de jaren 90 failliet en zijn memoires bundelde hij in het boek Burn Rate. Wolff richtte zich daarna weer volledig op zijn columns. Twee keer won hij daarmee een nationale prijs.

Roddelpers

Wolff schrijft vooral over de Amerikaanse mediawereld. Daarbinnen is hij ook een persoonlijkheid. In roddelbladen staan verhalen over wangedrag op feestjes of in chique restaurants - waar hij wel eens is uitgezet.

De 64-jarige heeft nu zeven boeken op zijn naam staan. Niet alle geïnterviewden waren het eens met hoe Wolff hen citeerde. Mediamagnaat Rupert Murdoch was naar eigen zeggen zeer ontevreden over zijn biografie door Wolff. Volgens critici bevat het boek een aantal slordigheden. Vakblad Columbia Journalism Review bekritiseerde de auteur later om zijn agressieve schrijfstijl.