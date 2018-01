Veiligere chips laten nog zeker maanden op zich wachten

De veiligheidslekken die gisteren in vrijwel alle laptops, telefoons en tablets zijn aangetroffen, kunnen het beste opgelost worden met nieuwe chips. Maar het kan nog heel lang duren voordat deze op de markt zijn, zeggen deskundigen.

De lekken zitten niet in de software, maar in de centrale chip in de apparaten zelf. Mensen die kwaad in de zin hebben zouden via de lekken bij persoonlijke data kunnen, zoals wachtwoorden en gevoelige documenten.

Mogelijke oplossingen

In principe moet die toegang zijn afgeschermd, maar door een ontwerpfout in chips van Intel en ARM is die toegang wel te forceren. Betekent dit dat je nu je computer moet vervangen?

Niet direct. Door de software aan te passen die de chips aanstuurt, kun je de manier waarop de chip werkt zo veranderen dat het heel moeilijk wordt om toegang tot die gegevens te krijgen.