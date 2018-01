Problemen in Duitsland door hoogwater

Overvloedige regenval en smeltende sneeuw veroorzaken problemen in delen van Duitsland. Bij Heidelberg liepen straten onder water nadat de rivier de Neckar buiten zijn oevers was getreden. In de plaats St. Blasien in het Zwarte Woud zijn 150 mensen geƫvacueerd vanwege overstromingen en aardverschuivingen.

Het waterpeil van de Rijn en Moezel is de afgelopen dagen flink gestegen. Op delen van de Rijn mogen geen schepen meer varen. De stad Keulen, die aan de Rijn ligt, bereidt zich voor op wateroverlast. Er worden onder meer extra damwanden geplaatst.