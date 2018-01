Erasmus Universiteit doet studentenvereniging in de ban

De Erasmus Universiteit in Rotterdam verbreekt per direct de banden met studentenvereniging RSC/RVSV. De universiteit heeft geen vertrouwen meer in de vereniging na een uitzending van het BNNVARA-programma Rambam over ontgroeningen.

In de uitzending gaan twee studenten undercover mee met de introductieweek. In die week zou een student buiten westen zijn geraakt door een klap op het hoofd. "Ik vind de beelden zeer zorgwekkend", zegt rector magnificus Huibert Pols tegen RTV Rijnmond. "We maken afspraken met alle verenigingen over een veilige kennismakingstijd. Daarbij geldt: high trust, low tolerance."

Stress

De bestuursbeurzen en de subsidies voor de eerstejaarsleden zijn per direct stopgezet door de universiteit. De studentenvereniging is ook niet meer welkom bij academische bijeenkomsten en introductiedagen.

De studentenvereniging ontkent dat de student bewusteloos is geraakt door een klap op het hoofd. Volgens RSC/RVSV ging het om een combinatie van stress en vermoeidheid. Voorzitter Tobias Lange erkent wel dat er fouten zijn gemaakt. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op een cultuurverandering met ondersteuning van onafhankelijke professionals en hopelijk in samenwerking met de universiteit."

De uitzending van Rambam over de ontgroeningen is pas volgende week op tv te zien, maar de Erasmus Universiteit mocht de beelden deze week al bekijken.