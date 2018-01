Actiegroep: voorstel uitstel Lelystad Airport is goede eerste stap

Het voorstel van regeringspartij ChristenUnie om de opening van het vernieuwde Lelystad Airport uit te stellen tot 2020 is een eerste stap naar meer vertrouwen in de overheid. Dat zegt Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel, die al geruime tijd actie voert tegen uitbreiding van de luchthaven. Volgens de actiegroep moet de extra tijd gebruikt worden om grote delen van het onderzoek naar het vliegveld over te doen.

Adegeest denkt dat er met het voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins een meerderheid komt voor uitstel. "Het is slechts één partij, maar er was maar een kleine meerderheid voor doorgaan", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Hij denkt dat coalitiepartner D66 zich zal aansluiten bij het ChristenUnie-voorstel.

De luchthaven in Lelystad moet vanaf volgend jaar vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar tegenstanders zijn bezorgd over de gevolgen voor het milieu en de geluidsoverlast. Uit berekeningen van Adegeest bleek eerder dat er rekenfouten waren gemaakt in het onderzoek naar de milieueffecten door het kabinet.

Hinder

Volgens de actiegroep leiden de huidige plannen tot te veel overlast. Als er laag wordt gevlogen, is de geluidsoverlast groot en als er hoger wordt gevlogen hindert het verkeer naar Lelystad volgens de actiegroep het vliegverkeer van en naar Schiphol. "We willen gewoon een situatie waarin zo min mogelijk overlast is."

Daarom pleit HoogOverijssel ervoor om de komst van de luchthaven samen te laten vallen met de herindeling van het luchtruim. Dat proces duurt tot 2023 en dat zou betekenen dat een jaar uitstel te kort is.

Buitenland

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad vindt het onterecht om de herindeling van het luchtruim te verbinden aan de opening van Lelystad Airport. Ook is hij er niet van overtuigd dat een jaar uitstel de zorgvuldigheid per se ten goede komt.

"Wat mij betreft moet dit goed en zorgvuldig gebeuren. Dat betekent dat eerst de uitkomsten van de milieueffectenrapporten er moeten liggen. En dan vindt uiteindelijk een debat in de Kamer plaats." Volgens Fackeldey wordt vanuit het buitenland ook gekeken naar de discussie over de luchthaven en is het daarom ook belangrijk dat de overheid al gemaakte afspraken nakomt.