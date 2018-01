Nierpatiënt John had een zetje nodig, speciaal nierteam gaf het hem

Vandaag werd bekend dat nierdonoren veel effectiever kunnen worden geworven door de inzet van 'nierteams', die voorlichting geven aan vrienden en familie van nierpatiënten. In het geval van vader en zoon Elsing was de nierdonor al zeker, maar moest vader nog overtuigd worden. Daarom werd er een gesprek geregeld, waarbij familie aanwezig was.

"Tijdens dat gesprek zaten we in een kring en gaf ik nogmaals aan dat ik het wel zou willen", vertelt John jr. "De maatschappelijk werker, Ton, heeft het gesprek toen zo gedraaid dat we mijn vader konden overtuigen. Die heeft echt zijn kans benut."