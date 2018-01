'Meer nierdonoren dankzij doelgerichte voorlichtingsteams'

Nierdonoren kunnen veel effectiever worden geworven door de inzet van speciale teams die voorlichting geven aan vrienden en familie van nierpatiënten. Dat schrijft Trouw. De krant baseert zich op een initiatief van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal gesproken gaan medisch specialisten samen met de patiënt op zoek naar een donor.

Het project onder leiding van het Erasmus MC ging een jaar geleden van start. In totaal doen acht ziekenhuizen mee aan de proef met nierteams. Ze krijgen nu vier tot vijf keer meer donornieren aangeboden dan voorheen. Hierdoor kunnen alleen al deze maand dertig patiënten een transplantatie ondergaan.

Confronterende aanpak

De nierteams zijn door hun confronterende aanpak effectiever dan ziekenhuizen en medisch specialisten. Dat zegt Willem Weimar, nierspecialist in het Erasmus MC, in Trouw.

"Het blijkt dat een bekende van een nierpatiënt sneller een nier doneert, wanneer hij van een nierteam met een onafhankelijke transplantatiedeskundige hoort wat de ziekte werkelijk inhoudt, dan van de patiënt zelf."

Door een bezoek van een nierteam aan huis, verbeteren de communicatie en de kennis van de ziekte bij zowel de patiënt als de omgeving. "Na die bijeenkomst bleken mensen er meer met elkaar over te praten", zegt Weimar. De specialist is in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars om de teams vanaf 2019 vergoed te krijgen.