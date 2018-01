Bonden dreigen met nieuwe ov-staking, werkgevers met rechter

Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) heeft iets andere cijfers. "Volgens ons heeft 60 procent van de chauffeurs gestaakt. Maar er is stakingsbereidheid, dat ontken ik niet. Daarom hebben we de bonden uitgenodigd om te praten."

Werkdruk is niet het enige thema dat speelt bij de chauffeurs, zegt Kagie. "Vergrijzing, scholing, loon en de werkdruk zijn de thema's uit de cao-onderhandelingen. Je kunt geld maar een keer uitgeven. Dus als we wat aan de werkdruk gaan doen, heeft dat misschien weer consequenties voor een ander thema."

De werkgeversvereniging sluit bij nieuwe acties de gang naar de rechter niet uit. "Wij zijn ongelukkig met deze staking, dat laten we niet nog eens gebeuren. Als de bonden ondanks onze uitnodiging om te praten toch kiezen voor nieuwe acties, voelen wij ons vrij om na te denken over een oplossing via de rechter."

Verhoef van de FNV is daar niet van onder de indruk. "Laat maar komen."