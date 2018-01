Agenten in beroep in zaak-Mitch Henriquez

De twee agenten die veroordeeld zijn voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez, gaan in hoger beroep tegen hun straf. Ze kunnen zich niet bij een veroordeling neerleggen, schrijven hun advocaten in een verklaring. "De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen."

Henriquez overleed in juni 2015, nadat hij een dag eerder was gearresteerd bij een festival in Den Haag. Bij die aanhouding had een agent hem met een nekklem vastgehouden, terwijl de andere hem in het gezicht sloeg en pepperspray in zijn ogen smeerde.

Volgens de rechter waren die handelingen onrechtmatig. De agenten kregen zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd, vanwege mishandeling met de dood tot gevolg. Die straf viel hoger uit dan de eis van het OM, dat ervoor had gepleit dat de rechter geen straf zou opleggen.

Feiten

"De familie Henriquez vertrouwt erop dat het hof zich niet zal laten leiden door emoties en verhaaltjes maar nuchter kijkt naar feiten, letsel en beelden. De familie hoopt dat dit betekent dat agenten daadwerkelijk straf zullen ondergaan", laat Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, weten in reactie op het nieuws.

Het Openbaar Ministerie heeft geen beroep aangetekend tegen de uitspraak. Het OM zegt dat de rechtbank in de meeste punten het standpunt van de officieren van justitie volgt. Op de punten waar de rechtbank daarvan afwijkt, is dit volgens het OM begrijpelijk beargumenteerd. Daarom ziet het OM geen aanleiding voor verdere juridische stappen.