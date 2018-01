Haalt het Limburgse landschap de werelderfgoedlijst?

Het glooiend heuvellandschap van Zuid-Limburg moet op de Unesco Wereld Erfgoedlijst. Dat willen de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Witten. Vandaag wordt het voorgedragen aan Unesco.

"Je kunt heel diep door uitgesleten, eeuwenoude paden dwalen. Dat zie je nergens in Nederland, dat het landschap boven je zit", vertelt natuurboekenschrijver Kester Freriks in NOS Met het Oog op Morgen. "En dan opeens voert dat pad je de hoogte in en sta je oog in oog met een enorm weids uitzicht. Dat intieme tegenover het weidse, dat vind ik echt kenmerkend aan het Limburgse heuvelland."

Maar een Unesco-vermelding is nog niet zo gemakkelijk, waarschuwt de schrijver. Volgens Freriks ligt er bij Unesco een lijst met andere aanmeldingen en kunnen nieuwe aanmeldingen waarschijnlijk pas in 2025 in behandeling worden genomen. "Het kan nog lang duren voordat die aanvraag echt op gang komt."