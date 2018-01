App voor gezondste (of minst ongezonde) keus in de supermarkt

Scannen in de supermarkt is overigens niet altijd nodig. De app heeft ook een zoekfunctie en de productinfo wordt dagelijks ververst.

"Je kunt letten op de voedingswaarde, zout of suiker, en zien of een product in de schijf van vijf past", zegt Wieke van der Vossen in het NOS Radio 1 Journaal. Als voeding of drank niet in de schijf past, geeft de app een alternatief.

Van der Vossen noemt een voorbeeld: "Neem cruesli met veel suiker. In plaats daarvan zou je beter muesli kunnen nemen. Een klik en je krijgt een overzicht van alle muesliproducten in willekeurige volgorde." Gebruikers kunnen zelf aangeven op welke punten ze extra willen letten, zoals calorieën of verzadigde vetten.

Twee keer zo veel zout

Het doel van de app is mensen stimuleren gezonder te eten. Vooral op het onderdeel zout valt volgens Van der Vossen nog veel winst te behalen. "Daar eten we allemaal te veel van." Het gevolg is een hogere bloeddruk en een grote kans op hart- en vaatziekten. "80 procent van al het zout dat we binnenkrijgen, zit in wat je koopt in de supermarkt. Neem ketchup: de ene fles kan twee keer zo veel zout bevatten als de ander."

Volgens het Voedingscentrum is 80 procent van alle supermarktartikelen terug te vinden in de app. Van Lidl is nog geen informatie beschikbaar en van de Aldi is het overzicht beperkt. Van der Vossen verwacht dat uiteindelijk alle supermarkten meedoen aan het project.

Overigens hebben sommige iPhone-gebruikers problemen met het vinden en downloaden van de app. Het Voedingscentrum werkt aan een oplossing.