Breuk met oude vriend Bannon brengt grote risico's mee voor Trump

Dus werd vandaag het eerste scheurtje, of noem het maar scheur, zichtbaar in hun relatie. "Dit kan heel problematisch zijn", zegt Van der Horst. "Er zijn namelijk twee risico's. Allereerst kan Trump natuurlijk zijn harde achterban kwijtraken, maar Bannon is ook heel slim en hij weet heel veel over het Witte Huis. Hij weet alles, ook de potentieel belastende informatie. En die kan naar buiten komen."

Daarom is het de vraag of Trump niet terug gaat komen van zijn uitspraken. "Trump ziet zijn leven als een realityshow. Hij kan nu ruzie maken en over twee maanden het weer goed maken. Want in een realityshow zie je natuurlijk niets liever dan een verzoening", zegt Vlam.

Het is de vraag wat er de komende tijd gaat gebeuren. "Bannon is niet het type dat zich inhoudt. Hij zal wel met een reactie komen, maar hij schiet niet zoals Trump iets uit de losse heup", zegt Van der Horst. "Hij neemt in ieder geval langzaam afscheid van Trump."