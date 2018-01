Brandbrief luchtverkeersleiders: 'Het hangt hier van amateurisme aan elkaar'

De directie van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) houdt volgende week personeelsbijeenkomsten om de onrust in het bedrijf te beteugelen. Onder het personeel heerst grote onvrede over tal van zaken binnen de organisatie.

In een brief aan de leiding wordt gesproken van een voortdurend personeelstekort, hoge werkdruk en de onmogelijkheid om verlof te nemen. Ook wordt geklaagd over gebrek aan waardering en slechte communicatie en het ontbreken van planning en sturing. De brief is via klokkenluiderssite Publeaks in handen gekomen van de NOS.

LVNL is verantwoordelijk voor het begeleiden van vliegtuigen in het luchtruim en op Nederlandse vliegvelden. Er werken circa 900 mensen, de meesten op Schiphol.

Klachten

In de brief van vier pagina's (.pdf) en tien pagina's met persoonlijke ervaringen worden de klachten van de afdeling Ground Control op een rij gezet. Drie andere afdelingen hebben een soortgelijke brief geschreven.

Een citaat uit de inleiding: "Veel komt terug dat het management de afgelopen jaren geen aandacht heeft gehad voor het torenproces, terwijl we hier met een absolute minimale bezetting een mega-complex veld aan het bedienen zijn".

Waardering

Over het gebrek aan waardering schrijven de opstellers: "Sinds mei zijn we de nummer één luchthaven van Europa, maar blijkbaar is dat niet voldoende om maar enige zichtbare vorm van waardering of wat dan ook positiefs te mogen ontvangen".

Het personeel ergert zich ook aan slechte communicatie en het ontbreken van een planning om het personeelstekort op te lossen. "De maatregelen die tot nog toe genomen zijn hebben de problemen alleen maar groter gemaakt". De onrust op de werkvloer is groot "en neemt dagelijks toe door geruchten en hearsay omdat er totaal niet gecommuniceerd wordt".