Koraalriffen zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Het zijn onmisbare ecosystemen voor onze planeet. Maar ze hebben het zwaar. Een groot gedeelte is ziek of dood. In de afgelopen dertig jaar is de helft van alle koraalriffen gestorven. Wetenschappers vrezen dat als er niets verandert, 90 procent van alle riffen dood is in 2050.

