Trump dreigt Palestijnen met stopzetten miljoenenhulp

President Trump dreigt met het stopzetten van de miljoenenhulp aan de Palestijnen, als ze niet bereid zijn om vrede te sluiten met Israël.

Volgens Trump geeft Amerika de Palestijnen elk jaar enkele honderden miljoenen dollars aan hulpgeld en krijgen de Amerikanen er niets voor terug, "geen erkenning en geen respect".

Trumps reactie volgt op de boosheid van de Palestijnen over de erkenning door Amerika van Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad. Dat is voor de Palestijnen onbespreekbaar en ze accepteren de VS niet meer als vredesonderhandelaar.

Jeruzalem

Daarover zegt Trump: "We hebben Jeruzalem, het moeilijkste punt van de onderhandelingen, van de tafel gehaald." En: "Als de Palestijnen niet meer willen praten over vrede, waarom zouden we in de toekomst dan nog deze enorme betalingen doen?"

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei voorafgaande aan de tweets van Trump dat Amerika nog steeds achter een vredesproces staat. Maar ze zette de Palestijnen wel onder druk.

"De Palestijnen moeten nu laten zien dat ze naar de onderhandelingstafel willen komen. Dat doen ze nu niet, maar ze vragen wel om hulp. We gaan die hulp niet geven. We gaan afdwingen dat ze naar de tafel komen".