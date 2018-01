'In Iran weet je meer als je Telegram volgt dan als je de krant leest'

Al dagen gaan Iraniërs de straat op om te protesteren en voor hen is berichtendienst Telegram daarbij essentieel. De demonstranten, die in eerste instantie vooral vanwege stijgende voedsel- en brandstofprijzen de straat op gingen, richten zich inmiddels op de regering van president Rouhani en opperste leider ayatollah Khamenei. Bij de protesten zijn naar schatting al twintig doden gevallen.

Demonstraties tegen de regering zijn in Iran zeldzaam. De laatste grootscheepse protesten waren in 2009 en werden de Groene Revolutie genoemd. Toen werd er veel gebruikgemaakt van Twitter om met elkaar te communiceren. Sindsdien is dat netwerk geblokkeerd. Nu, 9 jaar later, vervult Telegram dus die rol.

Die app is in Iran ontzettend populair. Meer dan 40 miljoen Iraniërs gebruiken Telegram. 48 miljoen inwoners (op een bevolking van 80 miljoen) van het land hebben een smartphone. Ter vergelijking: in januari 2017 had de app wereldwijd zo’n 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. "Zonder de chat-app waren er geen demonstraties geweest", analyseert correspondent Thomas Erdbrink.