In revolutiejaar 1968 kookte het overal, maar veranderde er weinig

Voor de Verenigde Staten stond 1968 in het teken van de moord op de zwarte leider Martin Luther King en rassenrellen. "Ik weet nog goed dat ik televisie keek en de vlammen, haat en het geweld van het beeldscherm zag opstijgen", herinnert Metz zich.

Tegelijkertijd werden protesten tegen de Vietnam-oorlog steeds luider. Vooral nadat bekend werd dat het Amerikaanse leger een bloedbad had aangericht in het Vietnamese dorpje My Lai. "Dat was echt een keerpunt", zegt Metz. "Voor iedereen werd toen de onmacht van het Amerikaanse leger duidelijk." Nieuwsfotografen legden overal in het land spandoeken vast met teksten als 'Get out of Vietnam' en 'We won't fight another rich man's war'.