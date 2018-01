Dit jaar moet er een besluit worden genomen over de toekomst van Schiphol. Maar nu een deel van de omliggende gemeenten het vertrouwen in de luchthaven kwijt is, loopt de spanning rond dat besluit op.

Dat Schiphol uit zijn jas groeit, komt niet alleen door toename van het aantal passagiers. Bekijk hoe Schiphol en de omliggende gemeenten elkaar steeds meer in weg zijn gaan zitten.