Werkloze 50-plusser wil niet worden afgedankt

De economie draait als een tierelier. De werkloosheid is gedaald tot onder de 400.000, het beste resultaat in jaren. Maar de 50-plusser had het in de crisis ontzettend moeilijk met het vinden van werk. Profiteren zij nu ook van het herstel? Twee portretjes.

Tonny Laarhoven (57 jaar) uit Barendrecht houdt van koken: "Dat is een van mijn grote hobby's. Vooral voor grote gezelschappen." Maar nu heeft ze toch vooral zorgen. Sinds de zomer is ze op zoek naar een andere baan. In de zorg.

"In heb altijd in de zorg gewerkt, bijna achttien jaar. Op het laatst als leidinggevende." De ellende begon in 2016, met een burn-out. "Maar tijdens de reïntegratie zag ik al dat er zo veel was veranderd op het werk. Eigenlijk wilde ik ook niet meer terug. Daar zijn toen wat pittige gesprekken over gevoerd en vervolgens hebben we besloten om met wederzijds goedkeuren uit elkaar gegaan."

Nu is ze voor het eerst van haar leven werkloos. En dat is niet prettig: "Ik word steeds rustelozer. Ik mis de dagelijkse routine, het vroege opstaan, naar je werk gaan, naar je collega's, doen waar je goed in bent. Natuurlijk kan ik hier thuis 100.000 dingen doen, maar ik haal daar geen genoegdoening uit. Ik heb een goed hoofd, een goed stel hersens, een goed stel handen, ik wil gewoon heel graag werken!"

Tonny zoekt een baan in de zorg, als coach.